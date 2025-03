Borse europee verso avvio in calo. Fed conferma tassi, oggi BoE e Lagarde al Parlamento Ue

Atteso un avvio di scambi in calo per le principali Borse europee all’indomani della riunione della Federal Reserve (Fed). Come da attese la banca centrale Usa ha mantenuto invariato il costo del denaro e ha annunciato una revisione delle previsioni sull’inflazione (al rialzo al 2,7% anziché 2,5%) e leggermente al ribasso le stime sul Pil per il 2025 (1,7% anziché 2,1%).

Jerome Powell, presidente della Fed, ha sottolineato che è necessaria maggiore chiarezza prima che i tassi possano essere nuovamente abbassati, dato l’impatto incerto delle misure dell’amministrazione Trump.

“Fed lascia i tassi fermi e non cambia nulla se non le stime del Pil riviste al ribasso per il 2025 e 2026, mentre sale di poco la stima del tasso di disoccupazione. Le stime per l’inflazione Pce aumentano, rimane ancora l’incognita dei dazi. Sul mercato del lavoro Powell si esprime in questo modo “low hire, low fire”, ossia il mercato del lavoro, in questo momento, vede coloro che cercano lavoro aspettare di più prima di trovare una nuova occupazione ma allo stesso tempo si licenzia poco. Il mercato del lavoro risulta “in balance” ossia è bilanciato e rimane con un tasso di disoccupazione molto basso. Le stime del GdpNow delle ultime settimane sembrano essere state assecondate dalle proiezioni economiche della Fed che vedono per l’appunto una diminuzione del Pil per quest’anno”, segnala David Pascucci, analista dei mercati per XTB.

Intanto oggi sono diversi gli spunti macro e non da seguire. In calendario per gli Usa le richieste di sussidi alla disoccupazione, il dato sulle partite correnti, l’indice Philly Fed e il leading indicator. Previsto anche l’intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde, al Parlamento europeo e la pubblicazione del bollettino economico dell’istituto di Francoforte. Sempre lato banche centrali si attende la riunione della Bank of England che dovrebbe lasciare i tassi fermi al 4,5%.