Pre-aperture Borse del 15 maggio 2023: listini misti, focus su elezioni Turchia

La settimana dovrebbe prendere il via mista per i listini europei che guardano ai risultati delle elezioni parlamentari e presidenziali in Turchia. Dopo 20 anni di Erdogan al potere, mentre si attendono i risultati definitivi la Turchia si prepara ad andare al ballottagio (probabilmente nell’ultima domenica di maggio). Quando sono state scrutinate circa il 98% delle schede, il presidente uscente è al 49,34% dei voti, il leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu Kilicdaroglu al 45% e l’altro sfidante Sinan Ogan ha poco più del 5 per cento.

Sotto i riflettori alcuni dati macro in uscita oggi, tra cui la produzione industriale della zona euro ma anche l’indice Usa Empire Manufacturing. Si susseguiranno nel corso della giornata anche gli interventi di alcuni membri delle princpali banche centrali, tra cui di Nagel (BCE) e di Bostic (Fed). Da segnarsi oggi anche la pubblicazione da parte della Commissione europea delle previsioni macroeconomiche di primavera.

Piazza Affari dovrebbe invece inziare la settimana con il segno più dopo le indicazioni arrivate venerdì sera da Fitch. L’agenzia di rating ha confermato sia il rating sia l’outlook sul Belpaese, rispettivamente con il rating sovrano a BBB e le prospettive stabili. Riviste al rialzo le stime di crescita.