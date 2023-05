Piazza Affari (+0,9%) maglia rosa nel Vecchio Continente

Milano chiude in vetta alle borse europee, con il Ftse Mib in progresso dello 0,9% a 27.347 punti. Tra le big cap di Piazza Affari, guadagnano terreno soprattutto Leonardo (+4%), Pirelli (+3,2%) e Cnh (+3%) mentre arretra in particolare Iveco (-2,05%).

Nel frattempo, Wall Street procede debole dopo le indicazioni giunte dal report dell’Università del Michigan sul sentiment dei consumatori. L’indice generale è calato a 57,7 punti a maggio, ma soprattutto le previsioni sull’inflazione a lungo termine sono aumentate inaspettatamente.

Rendimenti in rialzo sull’obbligazionario, con lo spread Btp-Bund poco mosso in area 190 bp e il decennale italiano in risalita al 4,16%. Il tutto, prima della decisione sul rating dell’Italia da parte di Fitch, che potrebbe rivedere l’outlook al ribasso dopo aver confermato il giudizio BBB con outlook stabile lo scorso novembre.

Sul Forex, l’euro/dollaro si indebolisce a 1,086 mentre fra le materie prime il petrolio (Brent) scivola nuovamente sotto i 75 dollari al barile.

Nel complesso, è stata una settimana all’insegna della cautela per i mercati, complici alcuni dati macroeconomici contrastanti, le rinnovate tensioni sulle banche regionali americane e lo stallo politico sull’innalzamento del tetto al debito statunitense, che fa temere per uno storico default degli Usa.

La prossima ottava sarà scarna di appuntamenti, tra cui spiccano le vendite al dettaglio degli Usa, la seconda lettura sul Pil dell’eurozona e l’inflazione finale di aprile, oltre a numerosi interventi dei banchieri centrali. A fine settimana arriverà poi il verdetto di Moody’s sul rating italiano.