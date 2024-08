Pre-apertura Borse europee: atteso avvio cauto, radar su inflazione Usa

La prima seduta della settimana potrebbe iniziare in territorio positivo, ma con una certa cautela in vista di alcuni dati clou della settimana. Ci sarà, infatti, da tenere d’occhio nel corso dell’ottava l’inflazione americana in uscita mercoledì prossimo. Sotto la lente domani anche i prezzi alla produzione e le vendite al dettaglio sempre per il mese di luglio. Gli investitori guardano anche i prossimi dati cinesi, oltre a quelli americani, che serviranno ad avere un quadro e un aggiornamento sulle prospettive di crescita globale.