Buyback Poste Italiane: acquistate 710.802 azioni proprie tra il 7 e il 9 agosto

Nel periodo compreso tra il 7 agosto 2024 e il 9 agosto 2024, Poste Italiane ha annunciato di avere acquistato 710.802 azioni proprie al prezzo medio unitario di 11,788388 euro, per un controvalore complessivo di 8.379.209,76 euro. Gli acquisti, si legge in una nota, sono stati effettuati in esecuzione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’assemblea degli azionisti di Poste Italiane dello scorso 31 maggio, con avvio della seconda tranche di acquisti comunicato al mercato il 6 agosto 2024.

“A seguito delle operazioni sopra descritte, considerando anche le azioni presenti in portafoglio derivanti da precedenti operazioni di riacquisto di azioni proprie, Poste Italiane detiene alla data odierna 11.492.604 azioni proprie, pari allo 0,880 % del capitale sociale”, si legge nel comunicato del gruppo guidato da Del Fante.