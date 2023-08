Powell: “Fed pronta ad alzare ancora i tassi per portare l’inflazione al 2%”

Nel suo discorso al Jackson Hole Economic Symposium, Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha confermato il piano di portare l’inflazione al target del 2%. “È compito della Fed ridurre l’inflazione al nostro obiettivo del 2 percento, e lo faremo”, ha assicurato Powell.

“Abbiamo inasprito la politica significativamente nell’ultimo anno”, ha dichiarato Powell. “L’inflazione è scesa dal suo picco, uno sviluppo gradito, ma rimane troppo alta. Siamo pronti a rialzare ulteriormente i tassi se necessario, e intendiamo mantenere una politica restrittiva fino a quando non saremo certi che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il nostro obiettivo”.

Powell ha anche segnalato che la politica monetaria “gioca un ruolo sempre più importante” nel portare l’inflazione al 2% man mano che le distorsioni economiche legate alla pandemia si attenuano. Nonostante la discesa dell’inflazione negli ultimi mesi, sarà necessario fare ulteriori progressi.

Nel 2023, la forza dell’economia statunitense ha rappresentato una sfida per la Fed su diversi fronti e il chairman ha ammesso che l’economia “potrebbe non raffreddarsi come previsto”. In particolare, la forza del mercato del lavoro rimane al centro della questione. Gli incrementi mensili dei posti di lavoro si sono raffreddati durante l’estate, ma per Powell e colleghi il riequilibrio del mercato del lavoro “rimane incompleto”.