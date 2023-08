Deflussi record dai fondi azionari Usa per timori tassi elevati

Nella settimana terminata il 13 Agosto, gli investitori hanno ritirato ingenti somme dai fondi azionari degli Stati Uniti. Questo è dovuto alle preoccupazioni riguardo alla prospettiva che i tassi d’interesse rimangano alti per un periodo più lungo.

Secondo i dati di Refinitiv Lipper, i fondi azionari statunitensi hanno visto un deflusso netto di 11,07 miliardi di dollari durante la settimana, il più grande dal 21 giugno. I rendimenti del Tesoro degli Stati Uniti sono saliti ai loro livelli più alti in 16 anni questa settimana, grazie a letture economiche positive provenienti dagli Stati Uniti, come l’occupazione e il consumo, che indicano una crescita più forte, spingendo gli investitori a ridurre le aspettative di allentamento della politica monetaria l’anno prossimo.

Gli investitori hanno ritirato un netto di 8,53 miliardi di dollari dalle azioni di società a grande capitalizzazione, massimo dalla settimana del 15 marzo. Deflussi per 226 milioni di dollari dalle aziende a media capitalizzazione. Per quanto riguarda i settori, i fondi del settore finanziario e tecnologico hanno visto rispettivamente deflussi per 743 milioni e 703 milioni di dollari, mentre il settore sanitario ha registrato acquisti netti per circa 253 milioni di dollari.

Nel frattempo, i fondi obbligazionari statunitensi hanno registrato vendite nette per circa 977 milioni di dollari, il secondo deflusso settimanale consecutivo. I fondi ad alto rendimento e a breve/medio termine investiment grade hanno visto vendite nette per un valore di 1,36 miliardi e 1,06 miliardi di dollari, mentre i fondi governativi e del tesoro a breve/medio termine hanno registrato entrate per circa 1,68 miliardi di dollari. Infine, i fondi del mercato monetario statunitense hanno riportato deflussi per un valore di circa 7,74 miliardi di dollari, il primo calo in cinque settimane.