Poste Italiane: parte oggi il buyback. I dettagli sui tempi e i modi

10/05/2023 07:02

A Wall Street futures Usa in lieve rialzo: alle 7 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono di appena lo 0,06%, così come anche i futures sul Nasdaq, mentre i futures sullo S&P 500 avanzano dello 0,09%. Grande attesa per il dato market mover di oggi, da cui emergeranno indicazioni cruciali per la […]