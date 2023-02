Pirelli: “Sinochem non ha alcun piano di vendere la sua partecipazione”

L’ipotesi secondo cui Sinochem starebbe valutando la cessione della sua partecipazione in Pirelli “non corrisponde al vero. Sinochem non ha alcun piano di vendere la sua partecipazione in Pirelli.”

Lo ha affermato la stessa società italiana, in una nota diffusa per conto dell’azionista che detiene il 37% del capitale tramite Marco Polo International Italy.