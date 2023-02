Valtecne: chiude con successo il bookbuilding, dal 1° marzo su EGM

Valtecne, società attiva nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso con successo il collocamento per il processo di quotazione all’Euronext Growth Milan rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani di complessive 1.109.700 azioni di nuova emissione.

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 5,0 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa 30,5 milioni. L’ammontare complessivo del collocamento è pari a circa 5,5 milioni, cui hanno partecipato investitori istituzionali di primario standing. Il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a 1,3 volte il quantitativo offerto. Il flottante è pari a circa il 17% del capitale sociale di Valtecne. L’inizio delle negoziazioni è previsto per mercoledì 1° marzo 2023.

Valtecne ha conseguito un Valore della Produzione proforma al 30 giugno 2022 pari a 13,9 milioni e un Ebitda pari a 2,8 milioni che riflette un Ebitda margin pari a 19,8%.