Pil Italia: Upb taglia stime 2024, ora attesa una crescita allo 0,8%

L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) ha tagliato le stime sul Pil italiano, con una crescita ora attesa allo 0,8 per cento per il 2024. Le nuove previsioni sulla crescita dell’economia italiana sono state pubblicate con la nota congiunturale di ottobre.

“Gli indicatori congiunturali tempestivi disponibili non concordano su una chiara evoluzione della fase ciclica. Sulla base dei modelli dell’Ufficio parlamentare di bilancio nel terzo trimestre il Pil sarebbe variato in misura contenuta, all’interno di un intervallo tra il -0,1 e lo 0,2 per cento, per cui c’è una probabilità non trascurabile che abbia sostanzialmente ristagnato; l’attività resta frenata dalla debolezza del settore manifatturiero e sono incerte le prospettive per l’edilizia”, si legge in una nota dell’Upb nella quale si precisa che “nel 2024 il Pil aumenterebbe dello 0,8 per cento, due decimi di punto meno di quanto previsto dall’Upb in occasione dell’esercizio di validazione delle previsioni del Piano Strutturale di Bilancio (PSB); la revisione è ascrivibile al peggioramento della variazione acquista per il 2024, desumibile dai dati trimestrali recentemente pubblicati dall’Istat”.