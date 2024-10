EdiliziAcrobatica: +84% i clienti, +22% i contratti dei primi 9 mesi del 2024

EdiliziAcrobatica, attiva nel settore delle ristrutturazioni di esterni, ha comunicato al mercato i trend di crescita dei clienti e dei contratti nei primi 9 mesi del 2024, che hanno segnato rispettivamente +84% e +22% rispetto allo stesso periodo del 2023.

“Per noi questi numeri non rappresentano un risultato fuori dall’ordinario, sono semplicemente la conferma di ciò che abbiamo sempre sostenuto: Acrobatica rappresenta ormai la prima scelta per coloro che devono effettuare lavori di ristrutturazione. I numeri parlano per noi: il numero dei clienti quasi raddoppiato e quasi 23.000 contratti sottoscritti nei primi nove mesi dell’anno, restituiscono l’immagine più veritiera di un Paese che continua ad avere bisogno, e sempre più ne avrà, di interventi su edifici e palazzi”, ha commentato Anna Marras, amministratore delegato di EdiliziAcrobatica.