Italia, Pil in crescita dello 0,5% nel terzo trimestre, in calo rispetto al precedente +1,1% (in linea con le stime degli analisti). Mentre su base annuale il Pil registra una crescita del 2,6%, in linea con le attese ma in calo rispetto al dato precedente (+4,9%).

“Nel terzo trimestre del 2022 il prodotto interno lordo (Pil), e’ aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% nei confronti del terzo trimestre del 2021”.

Lo rende noto l’Istat, confermando la stima flash diffusa lo scorso 31 ottobre. L’istituto conferma anche la crescita acquisita nel 2022 al 3,9%.

“La stima completa dei conti economici trimestrali – e’ il commento dell’Istat – conferma i valori di crescita dell’economia italiana del terzo trimestre 2022 rilasciati in via preliminare a fine ottobre”.

“Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono risultati in espansione, con tassi di crescita dell’1,7% dei consumi finali nazionali e dello 0,8% degli investimenti, mentre la domanda estera netta ha contribuito negativamente alla crescita del Pil.

Dal punto di vista settoriale, prosegue per il sesto trimestre consecutivo la crescita del valore aggiunto de servizi, soprattutto per l’apporto dei settori del commercio, trasporto, alloggio e ristorazione, mentre diminuiscono agricoltura, industria in senso stretto e costruzioni.