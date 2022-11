Apertura in lieve rialzo per Piazza Affari, focus su dati macro e Powell

Modesti guadagni in avvio per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,3% a 24.544 punti. Acquisti su Unicredit (+0,9%) dopo la conferma dei rating da parte di Fitch e Moncler (+1,3%) mentre perdono terreno Saipem (-1,5%) e Leonardo (-0,9%). Invariata Banco BPM, che ha concesso un periodo di esclusiva a Crédit Agricole Assurances per il settore Danni/Protezione, in relazione al processo di valorizzazione del settore bancassurance.

Il tutto, dopo la chiusura debole di Wall Street e la seduta mista dei listini asiatici in scia ad alcuni dati macro. A novembre, in particolare, l’indice Pmi manifatturiero ufficiale della Cina è sceso ulteriormente in fase di contrazione a 48 punti (dai 49,2 di ottobre, sotto i 49 attesi dagli analisti). Peggiore il trend del Pmi servizi, capitolato a 46,7 punti (dai 48,7 di ottobre e inferiore ai 48 attesi). Il Pmi Composite è scivolato così a 47,1 dai 49 punti precedenti, confermando la contrazione dell’attività economica cinese, zavorrata dalla politica Zero Covid.

Ieri le autorità cinesi hanno comunicato l’intenzione di puntare su un aumento in Cina delle vaccinazioni ai cittadini più anziani, alimentando le speranze in merito ad una piena riapertura della prima economia asiatica.

Nell’eurozona verrà diffusa oggi la stima preliminare sull’indice dei prezzi al consumo di novembre. L’inflazione è attesa in lieve rallentamento, al 10,4% annuo, dal 10,6% di ottobre. Nel pomeriggio, invece, sono in programma i dati sul Pil americano del terzo trimestre (seconda lettura) e il rapporto Adp sull’occupazione di novembre.

In serata, l’attenzione si sposterà sul discorso di Jerome Powell, che dovrebbe ribadire la necessità di alzare ulteriormente i tassi per contrastare efficacemente l’inflazione. Gli operatori saranno attenti a eventuali segnali che possano indicare un rallentamento nel ritmo delle strette, dopo gli ultimi dati macro che hanno rafforzato l’aspettativa di un ritocco da mezzo punto percentuale a dicembre, dopo quattro interventi consecutivi da 75 punti base.