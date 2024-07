Piazza Affari prudente in avvio dopo voto Francia

Partenza cauta per le borse europee, dopo l’esito delle elezioni francesi. A Piazza Affari il Ftse Mib è pressoché invariato (-0,03%) in area 33.980 punti, con Stellantis (-1,1%) e Diasorin (-1%) in calo mentre avanzano Finecobank (+2,8%) e Iveco Group (+2,2%).

Il secondo turno elettorale in Francia ha ribaltato i risultati del primo, consegnando la vittoria al Nouveau Front Populaire, con Macron secondo e il Rassemblement National di Marine Le Pen scivolato al terzo posto.

Oltre alla situazione politica in Francia, l’attenzione dei mercati è proiettata agli appuntamenti di questa settimana con l’inflazione statunitense (giovedì), la testimonianza di Jerome Powell, presidente della Fed, al Senato Usa (martedì) e la stagione di trimestrali a stelle e strisce, con i conti dei primi colossi bancari attesi per venerdì.

Oggi focus sul sondaggio Fed relativo alle aspettative di inflazione a 1 anno, dopo i dati sulla bilancia commerciale tedesca che mostrano importazioni ed esportazioni sotto le attese.

Rendimenti in modesto rialzo sull’obbligazionario. Lo spread Btp-Bund si attesta a 137 bp con il decennale italiano al 3,95% e il benchmark tedesco al 2,58%. Il differenziale OAT-Bund è poco mosso a 65 bp.

Tra le materie prime, il petrolio Brent scivola a 86 dollari al barile, mentre l’oro resta poco distante dai 2.380 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro resta in area 1,082 dollaro/yen rimane a 160,9.