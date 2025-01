Piazza Affari poco sopra la parità dopo Pil e Bce

Chiusura positiva per le borse del Vecchio Continente nel giorno della riunione della Bce, che ha abbassato i tassi di 25 punti, come previsto. A Piazza Affari il Ftse Mib termina poco distante dai valori della viglia (+0,16%) a 36.429 punti. Ancora acquisti su Iveco Group (+1,6%), rimbalza Campari (+1,6%) mentre sprofonda Stm (-10,75%) dopo i conti in calo e l’outlook deludente.

La Bce ha portato il tasso sui depositi al 2,75%, sottolineando i progressi nell’inflazione e lasciano aperta la porta a nuovi tagli nelle prossime riunioni. La presidente Lagarde ha affermato che è prematuro discutere del tasso neutrale, ribadendo l’approccio basato sui dati di riunione in riunione.

In precedenza, sono stati diffusi i dati sul Pil dell’eurozona, inaspettatamente stagnante nel quarto trimestre 2024 a fronte del +0,1% atteso dagli analisti. In contrazione le economie di Germania e Francia, crescita zero per l’Italia. Diffusa in giornata anche la stima sul Pil degli Stati Uniti, in crescita del 2,3% rispetto al 2,6% previsto e al 3,1% del terzo trimestre.

Focus anche sulle trimestrali statunitensi, aspettando stasera Apple e Intel dopo i conti in chiaroscuro di Microsoft, Meta e Tesla.

Le aspettative di più tagli dei tassi si sono riflesse sull’obbligazionario, con il rendimento del Btp decennale in calo al 3,6% e il Bund tedesco al 2,52%. Spread stabile a 108 punti base.

Fra le materie prime, il petrolio Brent recupera terreno a 76,3 dollari al barile mentre l’oro si avvicina a 2.800 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro è poco mosso a 1,043 e il dollaro/yen in calo a 154,2. Fra le criptovalute, il Bitcoin supera i 105.800 dollari.