Inwit avvia offerta di riacquisto obbligazioni e pianifica nuove emissioni

Inwit, quotata su Euronext Milan e specializzata nelle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha annunciato un’importante operazione finanziaria. La società ha lanciato un’offerta di riacquisto per i titoli obbligazionari denominati “€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” con scadenza l’8 luglio 2026, con un importo massimo di riacquisto fissato a 300 milioni di euro. Tuttavia, Inwit si riserva il diritto di acquistare un importo inferiore a sua discrezione.

Parallelamente, Inwit ha espresso l’intenzione di emettere nuove obbligazioni a tasso fisso, nell’ambito del suo “€4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”, condizionato alle condizioni di mercato favorevoli. Questa mossa strategica è volta a ottimizzare il profilo delle scadenze finanziarie della società.

L’offerta di riacquisto prevede un meccanismo di allocazione prioritaria per i detentori delle obbligazioni esistenti che desiderano sottoscrivere le nuove emissioni obbligazionarie. Il periodo della tender offer si concluderà il 31 marzo 2025, data dopo la quale verranno comunicati i risultati ufficiali dell’offerta al mercato. Inwit ha confermato che l’intera operazione sarà regolata per cassa, in linea con la sua strategia finanziaria di gestione proattiva delle scadenze, garantendo così una gestione efficiente del debito e delle risorse finanziarie.