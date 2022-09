Piazza Affari in rosso, male Enel e titoli auto

Prevalenza delle vendite in avvio di giornata. Il Ftse Mib segna -0,91% a quota 20.663 punti. In affanno Enel che cede oltre l’1% riavvicinando i minimi pluriennali toccati nelle scorse sedute. Segno meno anche per Ferrari (-1,51%) e Stellantis (-1,68%). Sul fronte opposto segno più per Leonardo (+0,55%) reduce dal tonfo di oltre il 5% della vigilia.

Ieri i mercati hanno guarda ala mossa della Bank of England che ha annunciato che sospenderà l’inizio degli smobilizzi dei titoli di stato UK che aveva pianificato per la prossima settimana, acquistando in via temporanea Gilt a lungo termine, al fine di contrastare il sell-off innescato dalla decisione del governo di Liz Truss di lanciare un maxi bazooka fiscale di tagli alle tasse che economisti e strategist non reputano sostenibile.

L’effetto BOE ha allentato le tensioni anche sul mercato dei titoli di stato in generale con rendimenti di Treasury, Bund e Btp tutti in decisa ritirata.