Avvio all’insegna della debolezza in Europa. Ftse Mib verso il supporto a 20.500 punti

Avvio negativo in Europa con la maggior parte degli indici del Vecchio Continente che avviano le contrattazioni in territorio negativo. L’indice EuroStoxx 50 si muove in ribasso dell’1% a quota 3.300 punti, mentre il nostro Ftse Mib avvia le contrattazioni in calo dello 0,47% trovandosì così a 20.700 punti.

Negatività anche per l’indice tedesco Dax 30 che al momento si trova in ribasso dello 0,86% e sul Cac40 francese che si trova a quota 5.700 punti in calo di oltre 1 punto percentuale, mentre il peggiore al momento è l’indice spagnolo Ibex 35 con un calo dell’1,35%.

Intanto lo spread Btp/Bund si trova a 242 punti base con un leggero calo dello 0,10%.