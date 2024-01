Piazza Affari flat in apertura, bene Moncler e Stm

Avvio poco mosso per le borse europee, dopo i cali della vigilia. A Piazza Affari, Ftse Mib sostanzialmente invariato in area 30.087 punti, con il rimbalzo di Moncler (+3,1%) e in generale del lusso in scia alle vendite sopra le attese di Richemont. Bene anche Stm (+1,8%) dopo le indicazioni positive di Tsmc, mentre arretrano Leonardo (-1,6%), e Campari (-1,4%).

Il sentiment resta prudente dopo i ribassi di ieri innescati da un mix di fattori, tra cui i commenti di Lagarde, alcuni dati cinesi sotto le attese, il rimbalzo dell’inflazione nel Regno Unito. La presidente della Bce, in particolare, ha affermato che i primi tagli potrebbero arrivare in estate, respingendo le aspettative dei mercati di una riduzione imminente.

In serata è stato pubblicato il Beige Book della Fed, che a sua volta ha respinto le speranze di un abbassamento dei tassi nel breve termine, affermando che la straordinaria spesa al consumo ha contribuito a rilanciare l’economia nelle ultime settimane.

Da segnalare anche la delusione legata ai mancati stimoli della Cina per invertire la profonda crisi immobiliare e le ostinate pressioni deflazionistiche. In programma oggi i verbali della Bce e i dati americani su edilizia e richieste di disoccupazione.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in calo a 158 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,88% e quello del Bund al 2,3%, mentre i Treasury decennali scendono al 4,08%.

Tra le materie prime, il Petrolio Brent torna sopra 78 dollari al barile, con l’aumento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Sul Forex, cambio euro/dollaro invariato a 1,088 mentre il dollaro/yen oscilla in area 148 yen per dollaro.