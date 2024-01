Tsmc prevede crescita sostenuta e aumento capex nel 2024

TSMC, il principale produttore di chip per Apple e Nvidia, prevede una crescita del fatturato di almeno l’8% a $18 miliardi – $18,8 miliardi nel trimestre che terminerà a marzo, rispetto alle attese degli analisti di circa $18,2 miliardi. E sta pianificando una spesa in capitale di $28 miliardi a $32 miliardi, potenzialmente più elevata rispetto ai $30 miliardi del 2023.

L’outlook dell’azienda taiwanese, sebbene non superi le stime più ottimistiche, arriva dopo un lungo calo della domanda tecnologica. Tuttavia, negli ultimi tempi sono emersi segnali di recupero per il settore della produzione di chip. La SIA ha stimato un aumento delle vendite di chip a novembre dopo oltre un anno di cali.

TSMC, che conta tra i suoi clienti più grandi anche il produttore di chip Android Qualcomm, ha tratto beneficio dalla frenetica domanda di chip per l’intelligenza artificiale di Nvidia nel 2023. Ha registrato un utile netto per il quarto trimestre di NT$238.7 miliardi ($7.6 miliardi), superando la stima media degli analisti. Il fatturato è stato di $625.5 miliardi, come riportato precedentemente da TSMC, in linea con il trimestre festivo precedente e interrompendo una serie di cali. “Il nostro business ha toccato il fondo su base annua e ci aspettiamo che il 2024 sia un anno di crescita sana per TSMC”, ha dichiarato il Ceo Wei.