Piazza Affari cauta: fari sul lusso, rimandata Ipo Golden Goose

Partenza positiva ma all’insegna della cautela a Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha iniziato gli scambi in leggero rialzo dello 0,2% a quota 33.360,57 punti. Dopo i nuovi record registrati da Wall Street e la corsa di Nvidia che l’ha portata a sorpassare Microsoft in termini di market cap (adesso è la società che vale più al mondo) oggi i listini europei non avranno il faro di Wall Street chiusa per festività.

Tra gli spunti di giornata il dato sull’inflazione UK che scende a +2% a maggio, alla vigilia della riunione della Bank of England di domani.

Intanto a Piazza Affari si guarda al settore del lusso dopo l’annuncio di Golden Goose di posticipare l’Ipo a causa del deterioramento delle condizioni dei mercati dopo le elezioni europee e la decisione di Macron di andare al voto in Francia a fine giugno. Per la big italiana delle sneakers di lusso il debutto era atteso per il prossimo 21 giugno.

Tra i singoli titoli del Ftse Mib, sul fondo del listino c’è proprio Brunello Cucinelli che cede circa l’1%. Giù anche Campari e DiaSorin che cedono rispettivamente lo 0,94% e lo 0,8% circa. Sul fronte opposto, quello degli acquisti, c’è Mps che avanza dello 0,8% ma anche Leonardo che percorre anche oggi la strada dei rialzi e mostra un +0,8%.