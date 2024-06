Inflazione britannica in frenata a maggio. Stando ai dati diffusi stamattina dall’Office for National Statistics, i prezzi al consumo sono scesi a +2% su base annua rispetto al +2,3% della passata rilevazione e in linea con le aspettative del mercato. Su base mensile l’inflazione inglese ha mostrato una crescita dello 0,3% in linea con la passata lettura ma al di sotto delle attese del mercato che pronosticava un rialzo dello 0,4%.