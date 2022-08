Piazza Affari brilla in Europa grazie al comparto petrolifero, Saipem (+10%)

Il nostro indice di riferimento, il Ftse Mib ha chiuso la seduta in rialzo dell’1%, l’unico indice in Europa tra i principali abbondantemente sopra la parità. Sostenuto in particolar modo dal comparto petrolifero in particolar modo di Saipem, il titolo migliore di oggi (+10%), seguito da Tenaris (+8,8%), Eni (+3,75%) e infine tra i migliori anche Banca Generali con un moderato rialzo del 2,5%.

Mentre i peggiori di oggi sono Diasorin (-3%), Amplifon (-2,3%), seguiti da Interpump (-1,7%) e Inwit (-1,6%).

Spread Btp/Bund ha chiuso la giornata a 232pb.