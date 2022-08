Tenaris rally in Borsa con comparto oil, sponda da performance petrolio

Tenaris guida al rialzo il comparto oil di Piazza Affari che si sta mettendo in luce oggi. Dopo le 13 il titolo sale di quasi il 7% a quota 13,7 euro (massimo intraday e 13,8 euro), seguito da Saipem ed Eni che guadagnano rispettivamente il 6% e il 2,5% circa. A dare gas al settore le buone performance del petrolio che trae vantaggio dalle dichiarazioni del ministro dell’energia saudita secondo il quale l’Opec potrebbe tagliare la produzione in quanto la mancanza di liquidità sta distorcendo il mercato finanziario (future) rispetto a quello fisico, non rispecchiandone più i fondamentali.

Tenaris incassa oggi anche la positiva valutazione di Kepler Cheuvreux. Gli analisti hanno confermato la valutazione di acquisto (rating buy) ed hanno rivisto al rialzo il target price che è passato da 21 a 22,5 euro. Da inizio anno il titolo è salito di oltre il 49%. Il consensus degli analisti su Bloomberg resta orientato sul buy e indica per Tenaris il 77,8% di giudizi d’acquisto, l’11,1% hold e sempre l’11,1% dice Sell.