Piazza Affari apre in rialzo, stasera trimestrale Nvidia

Avvio positivo per Piazza Affari e le altre borse europee. Il Ftse Mib viaggia in rialzo dello 0,5% a 33.500 punti con Prysmian (+1,8%), Azimut (+1,5%) e Unipol (+1,4%) in luce.

Dopo le vendite di ieri alimentate dall’escalation di tensioni in Ucraina, il focus si sposta prevalentemente sui conti di Nvidia in uscita stasera dopo la chiusura di Wall Street. In programma anche il report Bce sulle negoziazioni salariali, mentre l’inflazione del Regno Unito ha accelerato al 2,3% annuo (3,3% il dato core).

Sullo sfondo, gli investitori continuano a monitorare le manovre di Trump in vista del suo insediamento alla Casa Bianca.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 120 punti base, con il decennale italiano intorno al 3,57% e il benchmark tedesco al 2,37%.

Fra le materie prime il petrolio Brent oscilla intorno ai 73,5 dollari al barile mentre l’oro risale a 2.623 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro è sostanzialmente stabile a 1,057 e il dollaro/yen sale a 157,3 mentre fra le criptovalute il Bitcoin scambia a ridosso dei 93.000 dollari.