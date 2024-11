STmicroelectronics posticipa al 2030 obiettivo di 20 miliardi di ricavi

STmicroelectronics rivede le proprie aspettative di medio-lungo termine, in particolare in termini di ricavi. Nel quadro di una strategia invariata, ST riconferma la sua ambizione di realizzare ricavi per 20 miliardi e oltre di dollari, insieme al modello finanziario associato, il cui raggiungimento è ora previsto entro il 2030 (e non più entro il 2027 come era stato indicato nel maggio del 2022). Il big dei semiconduttori, che ospita oggi a Parigi il suo Capital Markets Day (CMD), definisce inoltre un modello finanziario intermedio che prevede ricavi intorno a 18 miliardi di dollari e un margine operativo

compreso tra il 22% e il 24% nel 2027-2028.

Attraverso l’attuazione di un programma di ridisegno della base manifatturiera e un’iniziativa di ridimensionamento della struttura di costo, si legge nel comunicato diffuso stamattina, ST prevede di realizzare a fine 2027, rispetto al livello attuale, una riduzione di costi in milioni di dollari nella fascia superiore di una forchetta a tre cifre. Ciò consentirà all’azienda di raggiungere un margine operativo compreso tra il 22% e il 24% nel 2027-2028.