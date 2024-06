Piazza Affari apre in rialzo, oggi test inflazione. Occhio al voto in Francia

Partenza positiva per Piazza Affari nell’ultima seduta della settimana, del mese e del trimestre. L’indice Ftse Mib ha aperto i battenti in area 33.327,14 punti, mostrando una crescita dello 0,42% grazie all’intonazione positiva del comparto bancario. Tra i market mover di giornata l’inflazione in alcuni Paesi della zona euro, come l’Italia, ma anche le indicazioni della Bce sulle aspettative d’inflazione 1-3 anni.

Sotto la lente per gli Usa il Pce Core, uno degli indicatori seguiti da vicino dalla Fed per valutare l’andamento dei prezzi.

L’attenzione degli investitori resta sempre orientata anche al voto di domenica 30 giugno in Francia, ma anche all’imminente avvio del secondo semestre dell’anno.

Tra le migliori del listino spiccano le big del comparto bancario, tra cui Mps e Banco BPM che salgono di oltre un punto percentuale. Toniche in avvio anche UniCredit e Unipol. Nelle retrovie del Ftse Mib Terna ma anche Brunello Cucinelli che riprende fiato dopo la corsa della vigilia.