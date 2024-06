Gruppo Fs: Stefano Donnarumma è il nuovo a.d. per il triennio 2024-2026

Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha nominato Stefano Antonio Donnarumma amministratore delegato per il triennio 2024-2026, attribuendogli anche la carica di direttore generale. Lo rende noto il gruppo in una nota indicando che il board, riunitosi per la prima volta dopo la nomina da parte dell’assemblea dei soci, è composto da Tommaso Tanzilli, Stefano Antonio Donnarumma, Caterina Belletti, Franco Fenoglio, Loredana Ricciotti, Tiziana De Luca, Pietro Bracco.