Piazza Affari apre a -2%, crollano Stm e Stellantis

Partenza in forte calo per le borse europee, con focus sulla folta schiera di trimestrali pubblicate e in uscita. A Piazza Affari il Ftse Mib apre in ribasso del 2% in area 33.760 punti, con Stm (-10,8%) e Stellantis (-10,3%) a picco dopo i rispettivi risultati. Male anche Interpump (-5,3%), mentre saipem (+0,5%) tiene sopra la parità dopo i conti migliori delle attese.

Il tutto, dopo la sessione negativa di Wall Street e dei listini asiatici, in scia al crollo dei titoli tecnologici a livello globale. Il Nasdaq ha registrato il peggior calo giornaliero dal 2022 e l’S&P 500 ha perso oltre il 2% per la prima volta da un anno.

In giornata è attesa una raffica di dati dagli Stati Uniti, tra cui la prima lettura del PIL del secondo trimestre, le richieste iniziali di disoccupazione e gli ordini di beni durevoli. Domani invece è in programma il core Pce, nel radar della Fed per le decisioni sui tagli dei tassi.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si mantiene sopra i 135 punti base, con il decennale italiano al 3,8% e il benchmark tedesco al 2,44%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent torna a quota 81 dollari al barile all’indomani del calo delle scorte Usa maggiore delle stime, mentre l’oro scivola a 2.367 l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,083 mentre il dollaro/yen si deprezza ancora a 152,8 con la valuta giapponese in rafforzamento in vista della riunione della Banca del Giappone della prossima settimana.