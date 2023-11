Piazza Affari al palo in avvio, oggi chiusa Wall Street

Partenza poco mossa per le borse europee, in una giornata che si preannuncia piuttosto scarica in concomitanza con la chiusura di Wall Street per il Giorno del Ringraziamento. A Piazza Affari, Ftse Mib sostanzialmente invariato in area 29.150 punti, con acquisti su Leonardo (+1,4%), Tenaris (+1%) e Saipem (+0,9%). Deboli invece Unicredit (-0,5%), Telecom Italia (-0,5%) e Stm (-0,4%).

In mattinata, focus sugli indici Pmi preliminari di novembre di Francia, Germania ed eurozona, mentre in tarda mattinata verranno diffuse le minute relative all’ultima riunione della Bce.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in lieve aumento a 176 bp, con il decennale italiano al 4,33%. Sul Forex l’euro/dollaro si mantiene sopra quota 1,091 mentre il dollaro/yen si attesta a 149,2. Tra le materie prime, petrolio ancora in discesa con il Brent a 81,4 dollari al barile, dopo il rinvio del meeting dell’Opec+ al 30 novembre per presunti disaccordi tra Arabia e gli altri membri sulla produzione.