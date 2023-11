Nissan produrrà Qashqai e Juke elettriche nel Regno Unito

Nissan Motor annuncerà venerdì la produzione di due modelli di veicoli elettrici, Qashqai e Juke, nel suo stabilimento britannico.

L’azienda automobilistica giapponese, come riportato dal Financial Times, potrà contare sul sostegno finanziario del governo, intenzionato a risollevare il settore in difficoltà.

Lo stabilimento nel nord-est dell’Inghilterra è la più grande struttura di produzione di veicoli del Regno Unito e ha giocato un ruolo chiave durante le difficili negoziazioni sulla Brexit. Nissan ha più volte avvertito che eventuali tariffe sulle auto esportate dal Regno Unito avrebbero potuto mettere a rischio il sito.

Nel 2021, Nissan ha annunciato un investimento di £1 miliardo, in collaborazione con il partner cinese per le batterie Envision AESC, per trasformare lo stabilimento in un hub per veicoli elettrici, con progetti di produrre ulteriori modelli elettrici. Attualmente, lo stabilimento di Sunderland produce la Nissan Leaf.

Questa mossa rappresenta un ulteriore passo in avanti nella transizione dell’industria automobilistica britannica verso la produzione di veicoli elettrici. Il Regno Unito ha accumulato ritardi a causa delle lunghe negoziazioni sulla Brexit e di una politica industriale incerta.

Ieri, il Cancelliere Jeremy Hunt ha annunciato ulteriori £2 miliardi di fondi statali per garantire investimenti nell’industria automobilistica dopo il 2025.