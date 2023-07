PGIM Fixed Income nomina Tom Porcelli Chief U.S. Economist

PGIM Fixed Income ha nominato Tom Porcelli come Chief U.S. Economist, a partire dal 6 luglio 2023. Con 793 miliardi di dollari di asset in gestione, PGIM Fixed Income è uno dei maggiori gestori globali del reddito fisso.

In precedenza, Porcelli ha ricoperto il ruolo di Chief U.S. Economist per RBC Capital Markets, posizione che ha ricoperto per oltre 14 anni. In tale veste, ha gestito un team di economisti responsabili delle previsioni economiche sugli Stati Uniti, oltre a pubblicare ricerche ed essere attivamente coinvolto nelle relazioni con i clienti attraverso tutte le piattaforme di generazione di reddito all’interno di RBC.

Porcelli ha iniziato la sua carriera presso la Federal Reserve Bank di New York lavorando all’Open Market Desk, dove è stato strettamente coinvolto nell’attuazione della politica monetaria. Successivamente ha ricoperto ruoli di alto livello come economista presso J.P. Morgan (Bank One) e Merrill Lynch.

Porcelli si unisce a un gruppo di lavoro di elevata esperienza, guidato dal Chief Global Economist Daleep Singh, che è entrato a far parte dell’azienda nel 2022 dalla Casa Bianca, dove è stato il principale consulente economico internazionale del Presidente Biden.

Porcelli riporterà a Singh e avrà la responsabilità di guidare le prospettive sull’economia statunitense della società, contribuendo al processo interno degli investimenti, e di informare in modo tempestivo i clienti e i principali stakeholder sugli sviluppi macroeconomici.