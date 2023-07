Citigroup: Flavio Figueiredo nuovo Head of Currency Trading

Flavio Figueiredo, 58 anni, è il nuovo Global Head of Currency Trading di Citigroup, una delle divisioni più proficue della banca.

Con un’esperienza di 34 anni in banca, Figueiredo era precedentemente Head of Corporate Sales and Solutions.

“Il trading valutario è da sempre uno dei business distintivi di Citi, una vera potenza globale”, ha dichiarato Figueiredo. La divisione è diventata una delle più grandi di Wall Street grazie alle relazioni di lunga data della banca con i CFO delle società Fortune 500. Questi importanti contatti generano un flusso costante di operazioni, con i dirigenti finanziari aziendali che utilizzano Citigroup per gestire le operazioni di tesoreria quotidiane come l’hedging contro il rischio di cambio.

Circa il 40% dei ricavi totali della banca proviene dai clienti aziendali, ha dichiarato l’amministratore delegato Jane Fraser durante una conferenza il mese scorso, a differenza di concorrenti come Morgan Stanley e Goldman Sachs Group Inc. che si affidano maggiormente a hedge fund e altri gestori di asset. “Questo ci offre un flusso più diversificato, fantastico nei mercati volatili come abbiamo visto. E questa è l’area in cui dominiamo: nel trading valutario, nell’hedging e nell’aiutare i clienti a gestire la volatilità per le loro operazioni e attività quotidiane”, ha affermato Fraser.

All’inizio di quest’anno, Citigroup ha smantellato il team globale che forniva commenti e analisi sui mercati valutari, come parte di un’iniziativa di riduzione dei costi avviata da Fraser.