Osservatorio Euronext Growth Milan: 12 società attive nel settore healthcare

Al 24 agosto 2022, le società quotate sul mercato Euronext Groth Milan attive nel settore Healthcare sono 12 (il 6,6% rispetto al totale di 182 società quotate su EGM) con una capitalizzazione complessiva pari a 522,46 €M (circa il 4,0% della capitalizzazione totale dell’EGM).

Così IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, che ha presentato i risultati dell’analisi sul settore Healthcare realizzate dall’Osservatorio Euronext Growth Milan, il centro di analisi e ricerca finanziaria curato dall’Ufficio Studi interno. Le Emittenti di questo settore sono: Arterra Bioscience; Friulchem; Health Italia; Igeamed; International Care Company; Kolinpharma; Labomar; Laboratorio Farmaceutico Erfo; Medica; Shedir Pharma Group; Svas Biosana; Ulisse Biomed.

La capitalizzazione media attuale è di 43,54 €M rispetto a una capitalizzazione media in IPO di 42,4 €M. In IPO tali società hanno raccolto in media 9,6 €M con un flottante del 23,4%. 8 società sono iscritte nel registro delle PMI innovative (Arterra Bioscience, Friulchem, Health Italia, Igeamed, International Care Company, Kolinpharma, Laboratorio Farmaceutico Erfo, Ulisse Biomed) e 3 sono Società Benefit (Kolinpharma, Labomar e Laboratorio Farmaceutico Erfo).