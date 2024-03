Oro, nuovo picco storico a marzo: +1,9%

Un nuovo record storico è stato stabilito dall’oro, che ha concluso il mese di marzo a 2.254,80 dollari per oncia, segnando un incremento dell’1,9%. Nel complesso, nel mese di marzo, i futures sull’oro hanno registrato un aumento del 9%, rappresentando il guadagno mensile più significativo dal luglio 2020.

Il metallo prezioso ha proseguito il suo rally in seguito alle dichiarazioni della Federal Reserve, che ha annunciato l’intenzione di procedere a tre riduzioni dei tassi d’interesse nel corso dell’anno, con il primo taglio previsto per giugno.

L’annuncio di queste ore ha generato l’aspettativa che non ci siano preoccupazioni immediate per il recente aumento dell’inflazione. Dal mese di febbraio, l’oro ha mostrato una tendenza al rialzo, attirando l’interesse degli investitori verso asset considerati più sicuri, specie alla luce dell’intensificarsi dei rischi geopolitici. La scelta di orientarsi verso l’oro riflette la ricerca di stabilità in un contesto di incertezza globale.