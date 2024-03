Tim, la lista Merlyn indica Stefano Siragusa come nuovo Ad

Il giorno designato per la consegna delle candidature per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Tim è arrivato, segnando un momento cruciale per l’azienda. Nella capitale, il 29 marzo, si è saputo che Umberto Paolucci, ex dirigente di Microsoft, è stato proposto come presidente in una lista presentata ieri sera da Merlyn Partners.

Questo fondo, che possiede una quota dello 0,53% del capitale, ha anche designato Stefano Siragusa, già menzionato tra le voci di corridoio, per il ruolo di amministratore delegato. Il piano di Merlyn, svelato di recente per la nuova Tim, mira a una trasformazione radicale, non limitandosi alla vendita della rete ma estendendosi alle cessioni di Tim Brasil e Tim Consumer. L’obiettivo è concentrarsi su TechCo, ovvero su asset tecnologici chiave come il cloud, la cybersecurity e l’IoT.

Questa mossa segna una deviazione da un precedente piano del fondo, che non prevedeva la vendita della rete. Secondo il nuovo schema, TechCo, l’entità che emergerà dopo tali cessioni, verrà quotata in borsa e assumerà il nome di Telecom Italia, segnando un netto cambiamento nella strategia aziendale.