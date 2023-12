Oro boom: prezzi spot a nuovi record oltre quota $2.100

Boom per le quotazioni dell’oro, che hanno testato nuovi record della storia per la seconda sessione consecutiva, superando la soglia di $2.100 l’oncia, in un contesto in cui i trader scommettono sull’arrivo di tagli ai tassi da parte delle principali banche centrali del mondo.

I prezzi del contratto spot sull’oro sono schizzati fino al nuovo record di $2.110,8 l’oncia, nelle contrattazioni delle borse asiatiche, prima di ridurre i guadagni.