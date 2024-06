Novo Nordisk investe $4,1 miliardi per nuovo impianto negli USA

Novo Nordisk è pronta a investire 4,1 miliardi di dollari in un’altra fabbrica negli Stati Uniti, il suo più grande mercato, nonostante i crescenti malcontenti legati al costo dei farmaci per l’obesità e il diabete.

Il progetto a Clayton, nel North Carolina, raddoppierà la capacità produttiva dell’azienda danese negli Stati Uniti, con 1,4 milioni di piedi quadrati aggiuntivi per le fasi finali della produzione dei medicinali. L’impianto creerà 1.000 nuovi posti di lavoro.

Il nuovo sito produttivo rappresenta l’ultimo di una serie di investimenti multimiliardari per potenziare l’offerta del farmaco per il diabete Ozempic e del medicinale per la perdita di peso Wegovy, che hanno spinto Novo sotto i riflettori e l’hanno reso la più grande azienda europea. Novo prevede di stanziare circa 6,8 miliardi di dollari in investimenti produttivi quest’anno, rispetto ai 3,9 miliardi del 2023.