Novo Nordisk incrementa la distribuzione di Wegovy negli USA

Novo Nordisk ha quadruplicato le spedizioni del suo farmaco per la perdita di peso Wegovy negli Usa rispetto alla fine dell’anno scorso, secondo quanto dichiarato dal produttore di farmaci, che ha al contempo ha alzato le previsioni su profitti e vendite.

Circa 20.000 pazienti iniziano il trattamento ogni settimana negli USA, ha detto Negelle Morris, un vicepresidente senior di Novo. Questo rappresenta un aumento rispetto ai circa 5.000 pazienti settimanali di dicembre. “Ci aspettiamo che questo trend continui a crescere,” ha affermato in un’intervista.

La domanda del prodotto per l’obesità e del suo farmaco gemello per il diabete ha spinto l’azienda danese a rivedere al rialzo le stime, affermando che le vendite potrebbero aumentare fino al 27% quest’anno e il profitto operativo fino al 30%.

Rafforzare la produzione è un elemento chiave della strategia di Novo, impegnata a competere con Eli Lilly per la supremazia nel mercato della perdita di peso. La compagnia farmaceutica sta raddoppiando gli investimenti nella capacità produttiva quest’anno a circa 6,4 miliardi di dollari – una cifra che non include l’acquisizione pianificata di tre fabbriche originariamente di proprietà del produttore di contratto Catalent per 11 miliardi di dollari.