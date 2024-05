Safilo: accordo di licenza perpetua per l’eyewear di David Beckham

Il Gruppo Safilo – tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor – ha firmato un accordo di licenza perpetua con Authentic Brands Group (Authentic) per Eyewear by David Beckham, che sostituisce il precedente contratto in scadenza a fine 2030.

Nell’ambito del nuovo accordo, Safilo continuerà a gestire l’intera catena del valore, dalla fase di design, un processo creativo guidato da David Beckham, alla produzione e distribuzione globale.

Dopo l’annuncio avvenuto nel 2019, nel 2020 David Beckham ha lanciato la sua prima collezione Eyewear by David Beckham – il nuovo marchio di occhiali progettato da Beckham in partnership con il Gruppo Safilo e disponibile in tutto il mondo.

Ispirandosi ai suoi molti anni come icona globale di stile, David Beckham ha collaborato a stretto contatto con il team di designer di Safilo per dar vita a una proposta completa di occhiali da sole e montature da vista.

“Questo accordo segna ora un’altra pietra miliare della nostra strategia. La trasformazione della partnership con David Beckham in una licenza perpetua aggiunge un altro pilastro al nostro portafoglio, assicurandoci uno dei marchi eyewear di maggiore successo degli ultimi anni”, ha commentato Angelo Trocchia, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo.