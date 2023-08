Novak: “Ok Russia e OPEC+ ad ulteriori tagli export petrolio”

Il Vice Primo Ministro russo, Alexander Novak, ha confermato a Vladimir Putin l’impegno della Russia a cooperare con l’OPEC+ per ulteriori tagli alle esportazioni di petrolio. Questa decisione verrà formalmente annunciata la prossima settimana, segnando un importante passo in avanti nella strategia energetica della nazione.

Novak aveva precedentemente rivelato, all’inizio di questa settimana, che la Russia è in trattative con i suoi partner OPEC+ per estendere i tagli alle esportazioni di petrolio fino ad ottobre. Questa mossa strategica riflette l’intento della Russia di rafforzare la sua posizione sul mercato globale del petrolio, in un momento di incertezza economica mondiale.

La Russia si era già impegnata a tagliare la sua produzione quotidiana di 300.000 barili per il mese di settembre. Questo impegno, insieme alla prospettiva di ulteriori tagli, dimostra l’approccio proattivo della nazione verso la gestione delle sue risorse energetiche e il suo ruolo chiave all’interno dell’OPEC+.