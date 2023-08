Fitch: mantiene rating “A+” per Cina, rivede al ribasso Pil 2023

Fitch Ratings ha recentemente riaffermato la sua valutazione per l’economia cinese, mantenendo il rating “A+” e prospettando un outlook stabile. L’agenzia di rating sostiene che questo rifletta la robustezza delle finanze esterne del paese e l’ampiezza dell’economia. Ciononostante, emergono preoccupazioni legate ai potenziali rischi, tra cui il rallentamento della crescita.

Inoltre, le sfide associate a un’economia fortemente indebitata potrebbero essere aggravate dal deterioramento delle prospettive nel settore immobiliare. Questi elementi rappresentano una minaccia per il bilancio statale, considerando la recente erosione dei parametri finanziari pubblici della Cina rispetto ai suoi pari.

In base a queste considerazioni, Fitch ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del Pil per il 2023, portandole al 4,8% rispetto al 5,6% previsto a giugno. L’agenzia cita come causa principale la perdita di slancio dell’economia, dovuta alla fine degli effetti stimolanti derivanti dalla rimozione delle restrizioni legate al Covid-19.

Secondo Fitch, l’indebolimento del settore immobiliare cinese continuerà a gravare sulla domanda interna, attraverso l’impatto su edilizia e famiglie. Il continuo calo dei nuovi progetti immobiliari e la diminuzione del prezzo delle case stanno erodendo la già fragile fiducia dei consumatori e delle imprese.