Norvegia: banca centrale alza i tassi al 3% e segnala altri rialzi da maggio

La banca centrale norvegese ha alzato il tasso di interesse di riferimento al livello più alto dal 2009 e ha lanciato un messaggio di ulteriore stretta, citando la recente debolezza della valuta e un’economia migliore del previsto.

La Norges Bank ha aumentato il tasso di deposito di riferimento di 25 punti base, portandolo al 3%, come previsto da tutti gli analisti in un sondaggio di Bloomberg e ha previsto un aumento del tasso a circa il 3,5% in estate.