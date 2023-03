Wall Street: futures in rialzo, Dow Jones a + 40 pp. Focus sui sussidi di disoccupazione

I titoli azionari statunitensi dovrebbero aprire in rialzo oggi, dopo il brusco calo della seduta precedente, mentre gli investitori continuano a digerire l’aggiornamento della politica della Federal Reserve prima della pubblicazione dei dati settimanali sulla disoccupazione.

Alle 11 ore italiana, il futures sul Dow era in rialzo di 40 punti (0,1%), lo S&P 500 di 17 punti (0,4%) e il Nasdaq 100 saliva di 125 punti (1%). Le principali medie hanno chiuso con forti perdite mercoledì, con il blue-chip Dow Jones Industrial Average in calo di oltre 500 punti, a seguito della conclusione dell’ultima riunione della Federal Reserve, che ha portato a un aumento del tasso di 25 punti base. Sebbene l’aumento fosse ampiamente previsto, il presidente Jerome Powell ha anche ribadito l’impegno della banca centrale a contenere l’inflazione, pur lasciando intendere che i responsabili politici hanno preso in considerazione la possibilità di sospendere i futuri aumenti alla luce delle recenti turbolenze nel settore finanziario.

Il Segretario al Tesoro Janet Yellen non ha contribuito a rafforzare il sentiment quando ha affermato che le autorità statunitensi non stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di un’”assicurazione generale” per i depositi bancari in tutto il settore. Gli investitori stanno cercando di approfittare delle valutazioni malconce nei primi scambi di giovedì, ma persistono le preoccupazioni che i numerosi aumenti dei tassi di interesse della Fed per combattere l’inflazione, insieme alle turbolenze nel settore bancario, possano far precipitare l’economia in una recessione. Oggi sono previsti i dati sulle vendite di nuove case, ma l’attenzione sarà rivolta soprattutto alle richieste settimanali di disoccupazione, in cerca di indizi sulla forza del mercato del lavoro. Gli analisti si aspettano una lettura di 197.000, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente.

Tra le notizie societarie, il settore bancario resterà sotto i riflettori, con titoli come First Republic Bank PacWest Bancorp e Western Alliance in rialzo nel premercato dopo il recente ribasso. Il titolo Coinbase sceso di oltre l’11% nel premercato dopo che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha minacciato di fare causa alla borsa delle criptovalute per alcuni dei suoi prodotti. I prezzi del petrolio sono scesi giovedì, interrompendo un’avanzata di tre giorni, mentre le scorte di greggio degli Stati Uniti sono cresciute ancora. I dati dell’Energy Information Administration hanno mostrato che le scorte di greggio statunitensi sono cresciute di poco più di 1 milione di barili, raggiungendo il livello più alto da maggio 2021.

Entrambi i benchmark del greggio hanno chiuso mercoledì ai massimi dal 14 marzo, dopo che il dollaro è sceso ai minimi di sei settimane. Inoltre, i futures sull’oro sono saliti dell’1,6% a 1.980,65 dollari all’oncia, mentre la coppia EUR/USD ha registrato un aumento dello 0,2% a 1,0877.