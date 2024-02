Nexi: obiettivo Net Zero entro il 2040 e target climatici al 2030

Nexi ha annunciato l’approvazione dei target di riduzione delle emissioni di CO 2 per tutto il Gruppo da parte della Science Based Target initiative (SBTi), nata dalla collaborazione tra il CDP (ex Carbon Disclosure Project), il Global Compact delle Nazioni Unite, il World Resources Institute (WRI) e il Worldwide Fund for Nature (WWF) per accelerare le aziende di tutto il mondo a dimezzare le emissioni entro il 2030 e ad azzerare le emissioni nette entro il 2050.