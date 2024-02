Istat: dal pasto “all you can eat” al corso di padel, ecco il nuovo paniere 2024

I corsi ricreativi e sportivi e i pasti all you can eat, l’apparecchio per deumidificazione e purificazione aria, la piastra per capelli, il rasoio elettrico, lo scaldaletto elettrico e alcuni corsi ricreativi e sportivi (di tennis o padel, di acquagym, di calcio e calcetto)entrano nel paniere aggiornato dell’Istat.

Ogni anno l’Istituto nazionale di statistica rivede l’elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d’indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell’inflazione.