Neuralink di Elon Musk impianta per la prima volta un chip cerebrale nell’uomo

Nuovo colpaccio di Elon Musk. Neuralink, la startup neurotecnologica dell’imprenditore sudafricano, ha impiantato per la prima volta il suo dispositivo in un essere umano il paziente “si sta riprendendo bene”, ha dichiarato Musk in un post su X.

L’azienda sta sviluppando un impianto cerebrale che mira ad aiutare i pazienti con gravi paralisi a controllare le tecnologie esterne utilizzando solo i segnali neurali. Neuralink ha iniziato a reclutare pazienti per il suo primo studio clinico sull’uomo in autunno, dopo aver ricevuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration statunitense per condurre lo studio a maggio, secondo quanto riportato in un post sul blog.