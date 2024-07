La Doria compra Clas, rilevata quota da Equinox (90%) e Cominter (10%)

La Doria, gruppo leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio della grande distribuzione, ha sottoscritto con Equinox – fondo di private equity di diritto lussemburghese che investe nel capitale delle medie imprese italiane, titolare attraverso Basil Investments di una partecipazione pari al 90% del capitale – e Cominter (società di trading nel settore agroalimentare) titolare di una partecipazione pari al 10% – il contratto di compravendita per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Clas, azienda attiva nella produzione di sughi e pesti per i principali marchi dell’industria e le principali insegne della Grande Distribuzione Organizzata in Italia e all’estero.

Fondata nel 1989 a Chiusanico (Italia), nel 2023 Clas ha generato un fatturato di oltre 75 milioni di euro. Il portafoglio prodotti dell’azienda si compone della categoria pesti lavorati con basilico 100% italiano che nel 2023 ha rappresentato quasi il 90% dei ricavi, di sughi pronti per pasta (8%) e altri condimenti vari. Clas, che oggi gestisce un sito produttivo a Chiusanico (Imperia) e conta quasi 150 dipendenti (tra assunti a tempo indeterminato e stagionali) vanta una consolidata presenza commerciale all’estero, principalmente in Germania, Francia e Regno Unito, con le vendite internazionali che rappresentano circa il 90% del totale e una produzione complessiva di quasi 90 milioni di vasi nel 2023. I ricavi dell’azienda sono equamente divisi tra Private label e co-packing.