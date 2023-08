Mps: boom del titolo post conti e upgrade Equita. Svetta sul Ftse Mib con rally +10%

Ondata di acquisti sul titolo della banca senese Mps-Monte dei Paschi di Siena, che oggi schizza con un guadagno di oltre +9% nei massimi intraday, portandosi in cima al listino Ftse Mib di Piazza Affari.

Sulle azioni della banca senese si dispiega ancora l’effetto dei conti relativi al secondo trimestre e al primo semestre del 2023, che hanno messo in evidenza un forte miglioramento della redditività.

Alle 15.25 ora italiana, Mps mette a segno un progresso del 9,56% a quota 2,773 euro.

Oggi Equita SIM ha diramato una nota, comunicando la decisione di aver alzato “le stime di EBT 2023/24 (del Monte dei Paschi di Siena) del 13%/5% principalmente per riflettere maggiore NII (margine di interesse) e minori costi operativi”.

Predisposto anche un “leggero fine tuning sulle stime 2025/26 principalmente per minori costi”.

Equita ha annunciato anche un upgrade del target price sul titolo del Monte dei Paschi di Siena del 3% a 3,3 euro, a fronte di un P/TE per il 2024 pari a 0,37 volte:

“Siamo consapevoli che il titolo tratta a multipli compressi (2024 P/TE = 0.3x) e che, qualora la banca dovesse continuare a confermare i miglioramenti sul fronte operativo, vi sia spazio per rerating – ha scritto Andrea Lisi, analista della SIM milanese – D’altra parte, in un contesto di mercato che si sta mostrando supportive per il settore nel suo complesso e in cui non ci attendiamo necessariamente un’accelerazione dell’M&A nel breve termine, manteniamo HOLD su base relativa”.